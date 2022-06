"Amore e morte", il primo singolo della band palermitana Amletika

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una band musicale unica nello scenario musicale e artistico palermitano, capace di evocare intense atmosfere sonore degli anni ottanta coniugandole alla contemporaneità. Amletika è il nome del trio composto dalla voce e dalla chitarra di Dorian Corso, dal basso di Matt Cometa e dalle tastiere di Giancarlo Rubino. Tre musicisti accomunati dalla passione per il genere gothic rock, autori e interpreti di liriche taglienti attraversate da atmosfere cupe. Dopo mesi di lavorazione, lo scorso 31 marzo è uscito il singolo "Amore e morte" che, come suggerisce lo stesso titolo, racchiude i tratti salienti dell'espressività musicale del gruppo. Originariamente un duo formato dal frontman e chitarrista Dorian Corso e dal tastierista Giancarlo Rubino, gli Amletika sono divenuti un trio con l'ingresso del bassista Matt Cometa. Molteplici sono le influenze che caratterizzano il suono della band: dalla new wave al synth pop passando per l'industrial rock, senza trascurare la lezione dei grandi classici del rock. E senza dimenticare nomi quali Marilyn Manson, The Cure e Depeche Mode. “Amore e morte” racconta, come spiegano i tre componenti di Amletika, “un’esecuzione d’amore”. “Un processo di accettazione – sottolineano – del percorso di fine, quindi di morte di un amore”. “Un pezzo – precisa Dorian Corso – che si ispira a una mia relazione finita dopo un lungo prendersi e lasciarsi, e che sancisce la fine definitiva della storia”.