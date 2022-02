L'incendio a Moltivolti, avviate le procedure per gli ammortizzatori sociali di 21 dipendenti

Avviate le procedure per dare gli ammortizzatori sociali ai 21 lavoratori di Moltivolti, il locale simbolo d'integrazione multiculturale di Ballarò, distrutto da un incendio una settimana fa. Ad annunciare la notizia è la Filcams che ha firmato l'accordo assieme alla Uiltucs. “Le procedure sono state avviate stamattina. Con la richiesta di attivazione del Fondo d'integrazione salariale (Fis), i 21 dipendenti avranno continuità di reddito e non perderanno il posto di lavoro. Un provvedimento che scatta così celermente in considerazione dei fatti accaduti e dell'importamte funzione sociale svolta dall'impresa e dai suoi lavoratori nel quartiere, sorretti dalla grande solidarietà scattata in questi ultimi giorni”, commentano il segretario generale Filcams Cgil Palermo Giuseppe Aiello e Alessia Gatto, segretaria con delega al settore.

Mentre sono in corso le verifiche per il ripristino del locale, grazie anche ai fondi raccolti dalla campagna lanciata da Libera, i lavoratori non perderanno il loro reddito. Il Fis ordinario avrà durata di due mesi, dal 3 febbraio al 31 marzo. “E' un segnale importante - concludono Aiello e Gatto - per dare un aiuto concreto a chi ha condotto in questi anni con dedizione l'attività di ristorazione fondata su principi di legalità integrazione e accoglienza e un altro tassello per scongiurare la chiusura di questo luogo, punto di riferimento per tante iniziative di funzione sociale e sui diritti dei lavoratori”.