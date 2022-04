Corso dei Mille, rimosse le lastre di eternit abbandonate davanti alla scuola Natoli

Rimosso l'amianto abbandonato davanti alla scuola Natoli, in corso dei Mille. A darne notizia è il consigliere comunale di Italia Viva Paolo Caracausi, presidente della commissione Partecipate: "Questa mattina la ditta incaricata dall’assessorato comunale all’Ambiente ha bonificato l’area rimuovendo le lastre di eternit".

"Non posso che esprimere la mia soddisfazione - aggiunge Caracausi - ringraziare l’assessore Marino ed il dirigente dell’assessorato all’Ambiente per la celerità. La tutela e la salute dei bambini viene prima di tutto ed è inconcepibile che delinquenti abbandonino rifiuti pericolosi davanti una scuola. Mi auguro che le indagini in corso portino le forze dell’ordine a scoprire chi ha commesso questo gesto".