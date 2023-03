Poliambulatorio Asp di via Turrisi Colonna, amianto sotto il pavimento: avviata la bonifica

Trovate tracce di amianto nel Pta centro dell'Asp. Il terzo piano dell’edificio dell’azienda sanitaria provinciale che si trova in via Turrisi Colonna è stato chiuso per avviare la bonifica, inserita nel Piano operativo ambiente Fsc 2014/2020 che prevedeva interventi del genere per edifici pubblici scolastici e ospedalieri. Diversi ambulatori sono stati spostati per consentire i lavori.

Dalle poche informazioni acquisite il materiale fibroso cancerogeno è stato individuato nella pavimentazione in linoleum e nella colla utilizzata. A confermarlo è la stessa Asp: "A seguito di bando, nel mese di ottobre 2020 l’azienda Asp di Palermo ha trasmetto al Dipartimento della Protezione civile della Regione uno studio di fattibilità finalizzato all’inserimento nel Piano operativo degli interventi".

"A seguito di sottoscrizione di apposita convenzione Asp-Protezione civile - continua l’azienda sanitaria - si è provveduto a espletare tutte le procedure per la rimozione e lo smaltimento in sicurezza, con regolare procedura di appalto e affidamento dei lavori a una ditta specializzata, ciò in condivisione con tutti i servizi interessati".

Il terzo piano è stato isolato e il cantiere, in funzione dai giovedì scorso, è stato interdetti ai non addetti ai lavori. "I tecnici hanno evidenziato che l’amianto era sigillato e non ha potuto creare problemi di salute né ai lavoratori né agli utenti".