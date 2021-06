Amg Energia rinnova il suo marchio: "Semplicità e riconoscibilità i punti di forza"

Un nuovo marchio per Amg Energia che punta tutto sulla forza del nome della società, sulla sua immediata riconoscibilità e sul radicamento nel territorio, tanto da fare a meno di qualsiasi elemento figurativo. "La società - spiegano da Amg - ha avviato un percorso di rinnovamento, guardando con interesse a nuovi ambiti come quello relativo alla filiera della distribuzione di idrogeno verde nell’ottica della transizione energetica. Un cambio di pelle rappresentato innanzitutto dal cambio del logo: il nuovo marchio è stato creato dalla Gomez&Mortisia, la storica agenzia pubblicitaria palermitana guidata da Danilo Li Muli e andrà progressivamente a sostituire quello precedente (il pittogramma di una fiamma declinabile come lampione/sole/fiore) realizzato dall’architetto Giusto Bonanno".

Dagli uffici Amg spiegano: "Il nuovo marchio risulta semplice ma con alta leggibilità ed è facilmente riconoscibile. I suoi punti chiave sono immediatezza, personalità, flessibilità, chiarezza, originalità, memorabilità e dinamismo. È prettamente verbale, essendo un’esplicitazione del nome della società. Si tratta, in realtà, di un logotipo che viene elevato a marchio: è rappresentato con un carattere sans-serif costruito ad hoc per il brand AMG Energia. Valorizza l’acronimo AMG, proprio dell’Azienda municipalizzata del gas, che ormai è entrato nell’immaginario collettivo come denominazione della società, ed è tutto giocato su tratti plastici, forma e colore. La forma del nome, che alterna linee con finiture spigolose e tondeggianti, è caratterizzata dalla continuità delle lettere che lo compongono, che ricorda il percorso delle reti metano e di pubblica illuminazione, ma anche quello dell’energia. I colori che identificano la società diventano tre: blu e giallo erano già presenti nel logo precedente, il verde è una novità. Il colore primario è il blu: è quello che tradizionalmente si associa al gas metano, origine ed essenza della società, ma che identifica bene pure l’illuminazione e in senso lato l’energia ed è soprattutto un colore tipicamente istituzionale che veicola serietà e tradizione, affidabilità ed efficienza nonché il rapporto di fiducia con la città che si è consolidato nel tempo. Due tagli permettono l’innesto di giallo e verde. Entrambi i colori hanno valenza referenziale: il giallo, il colore del sole, trasmette l’idea del calore, di tutte le attività legate alla distribuzione gas e ai servizi energetici in generale; il verde è colore che designa la natura, l’ambiente e quindi la sostenibilità e le nuove energie, è una novità rispetto al vecchio logo ed esplicita una vocazione che è sempre stata presente nell’azione della società".

“La crescita della società e i cambiamenti che ne hanno caratterizzato il percorso sin qui fatto richiedevano una modifica del marchio – sottolinea il presidente, Mario Butera – Quello nuovo è più riconoscibile e al passo con i tempi, coerentemente con gli interventi di trasformazione che la società ha avuto e che ha avviato mantenendo inalterati i suoi valori – serietà, competenza, professionalità - che caratterizzano i servizi offerti alla città. Traduce e rende la sua quotidianità più concreta, in una visione strategica che deve avere nel dinamismo e nella continua evoluzione i suoi punti di forza”. “La scelta di un restyling completo del logo di AMG Energia – aggiunge il vicepresidente, Domenico Macchiarella – che si affiancherà a un nuovo sito istituzionale e al dotarsi di sistemi di customer relationship, va inserita nel più generale sforzo di riorganizzazione aziendale e “transizione digitale” che questo consiglio di amministrazione ha deciso di mettere in atto anche cogliendo le indicazioni del governo in tema di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. AMG Energia è un’azienda viva e consapevole delle proprie potenzialità, che, nonostante le incertezze dettate dal momento storico, è pronta ad affrontare le tante sfide che la attendono”.