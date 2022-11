Amg, protesta in piazza Pretoria: "A rischio i servizi di pubblica illuminazione e riscaldamento in scuole e uffici"

A partire dal prossimo 4 dicembre rischiano la sospensione tutte le attività del servizio di Amg Energia. L’allarme lo lanciano le sigle sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, al termine di un’assemblea presidio dei dipendenti della società che si è svolto oggi a piazza Pretoria, con la partecipazione di oltre il 90 per cento dei dipendenti dell’azienda.

Il Comune nei giorni scorsi ha annunciato la proroga del contratto di servizio dal 4 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2023. Senza un’adeguata copertura finanziaria, a supporto della proroga, si rischia – temono i sindacati - l’interruzione di servizi quali la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, la conduzione e manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione delle scuole, degli edifici, degli uffici e degli impianti sportivi del Comune di Palermo, degli impianti antincendio e antintrusione, nonché la manutenzione degli impianti semaforici.

Questo potrebbe determinare l’apertura di un’inevitabile crisi aziendale, con gravi conseguenze anche di natura sociale per i 230 dipendenti della società, oltre alla sospensione di attività e servizi fondamentali per la collettività locale di riferimento, come il riscaldamento nelle scuole e l’illuminazione nelle strade cittadine.

I sindacati quindi attendono risposte. Oggi una delegazione di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil è stata ricevuta dal presidente del consiglio comunale Giulio Tantillo e dal vice presidente vicario Vincenzo Mancuso, i quali hanno assicurato che avrebbero posto la questione all’attenzione del consiglio comunale. Informalmente, i sindacati hanno incontrato il vice sindaco Carolina Varchi, che ha rassicurato le organizzazioni sindacali sull’intenzione di dare centralità all’azienda Amg Energia, favorendone la funzionalità e l’ammodernamento. E contestualmente stamattina, “dopo due mesi di attesa”, è arrivata la convocazione da parte dell’assessore Maurizio Carta per un incontro con i sindacati lunedì prossimo alle ore 14 negli uffici del Centro storico.

“Siamo preoccupati – dichiarano i segretari generali di Filctem Cgil Palermo Calogero Guzzetta, Femca Cisl Palermo Trapani Andrea Perrone e Uiltec Uil Palermo Maurizio Terrani – perché temiamo che l’eventuale adesione alla piattaforma Consip per il servizio di illuminazione pubblica richiesta dalla precedente amministrazione comunale, anziché l’eventuale prosecuzione dell’affidamento in house ad Amg Energia, azienda dotata di una lunga esperienza nel settore energetico oltre che delle competenze tecniche e delle professionalità necessarie, possa far venire meno uno dei servizi garantiti dall’azienda e che questo possa comportare problemi di natura occupazionale”. “Confidiamo - aggiungono Guzzetta, Perrone e Terrani - che nell’incontro di lunedì possano essere date ai lavoratori le necessarie rassicurazioni e che possano essere dissipate le loro legittime preoccupazioni”.

La nota del Comune

In riferimento all’assemblea del personale di Amg, l’Amministrazione comunale, si legge in una nota, "ribadisce quanto accuratamente contenuto nella delibera del 28 ottobre volta a mettere in sicurezza il patrimonio di competenze di Amg Energia sollecitandone altresì un rilancio che ne faccia una protagonista della transizione energetica del Comune attraverso il suo coinvolgimento nell’apposito tavolo tecnico. A seguito della delibera il Comune attuerà tutti gli atti conseguenti che consentano di sottoscrivere il contratto di servizio per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, già in atto naturalmente prorogato al 31 dicembre e che nel Bilancio da redigere del Comune 2022/24 trova confermata la copertura finanziaria fino al 31 dicembre 2023".

"Verranno anche messi in campo - continuano dal Comune - gli atti per richiedere ad Amg Energia di elaborare un’offerta complessiva di efficientemente energetico, innovazione tecnologica, smartness e riduzione dei consumi, come esplicitamente definito ieri in sede di insediamento del tavolo tecnico coordinato dall’assessore Carta e dal capo di Gabinetto del sindaco e composto dal Comune, da Amg Energia e da esperti dell’Università di Palermo. Il Comune di Palermo, comprendendo la richiesta di notizie dei lavoratori, ribadisce la fiducia in Amg Energia e nel suo capitale tecnico e umano e considera l’azienda in grado di rilanciare il suo ruolo di partner della transizione energetica, anche attraverso la ricerca di adeguate forme di partenariato".