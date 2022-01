E' online il nuovo sito internet di Amg Energia Spa (www.amgenergia.it). Nuova veste grafica, facilità di utilizzo, interattività sono alcuni dei punti di forza del nuovo portale web della società interamente partecipata dal Comune, che si occupa di energia, distribuzione metano e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione della città di Palermo.

Il nuovo sito, realizzato dalla società palermitana “6Mobile”, è stato progettato secondo le direttive dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), in modo da rispettare gli standard richiesti per accessibilità dei contenuti, design e architettura dell’informazione. Oltre a proporre una migliore presentazione e organizzazione delle informazioni, il sito risulta più intuitivo e dinamico ed è stato costruito secondo l’approccio “mobile first”: configurazione, usabilità e performance del sito sono stati pensati e ottimizzati per l’uso ormai prioritario dei diversi dispositivi mobili.

“Abbiamo completato un percorso importante che è partito dal restyling del logo e dell’immagine corporativa aziendale ed è approdato all’adozione di una nuova e più moderna filosofia di interfaccia utente – sottolinea il vicepresidente di Amg Energia, Domenico Macchiarella – Assieme al nuovo sito, la società si è dotata di un sistema di “ticketing multicanale” che, nei prossimi mesi, attraverso alcuni stadi di avanzamento, sarà in grado di stabilire un diverso rapporto con gli utenti che segnalano guasti o disservizi degli impianti di pubblica illuminazione in modo da processare le segnalazioni e restituire un feedback preciso al termine degli interventi, oltre ovviamente al servizio già attivo di segnalazioni telefoniche. Ringrazio l’ex presidente Mario Butera – conclude Macchiarella – che ha condiviso sin da subito con me questo percorso volto al rinnovo e la consigliera Cettina Pennisi che ha dato un importante contributo in materia legale e di tutela della privacy”.

“Il progressivo affermarsi della società dell'informazione, l'evoluzione delle tecnologie e i cambiamenti nella comunicazione – dice l’assessore ai Rapporti funzionali con AMG Energia, Maria Prestigiacomo – rendono sempre più indispensabile per le aziende e gli enti imparare a comunicare il proprio valore attraverso gli strumenti più adatti. Amg Energia rappresenta un fiore all’occhiello del Comune di Palermo e oggi, come vent’anni, fa sta dando prova di saper coniugare tradizione ed innovazione”.