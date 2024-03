Palermo si illumina, Amg ricolloca 637 pali della luce: "Intervento atteso da anni"

L’amministrazione comunale ha affidato ad Amg Energia il compito di ricollocare 637 pali della luce in città. Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Orlando che commenta: “Si tratta di un piano di intervento straordinario di ricollocazione che rientra in una complessiva azione che vede il completamento dei punti luce mancanti secondo il censimento fatto da Amg sugli impianti cittadini".

Gli interventi coprono l'intero territorio, da via Altofonte a Falsomiele passando per Zisa, Noce e San Lorenzo. "In particolare – continua Orlando – avviamo un’opera di sostituzione e ricollocazione attesa da anni, che rappresenta un ulteriore impegno di questa amministrazione e del consiglio comunale che ha provveduto a destinare le risorse durante l’assestamento bilancio nel novembre del 2023".

L’assessore ai Lavori pubblici poi prosegue: "L’intervento è volto a migliorare ed implementare le opere infrastrutturali di pubblica illuminazione e a garantire alla cittadinanza maggiore sicurezza e fruibilità dei servizi. Il cronoprogramma dei lavori riguarderà prioritariamente le aree in prossimità di scuole, attraversamenti pedonali, incroci stradali, edifici pubblici e di culto”.

L'ELENCO DELLE RICOLLOCAZIONI PROGRAMMATE