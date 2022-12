Amg e l'appalto dell'illuminazione "La gara Consip può essere superata, verso la proroga del contratto"

L'amministrazione comunale ha confermato ai sindacati la copertura economica per la proroga del contratto di servizio di Amg sino a dicembre 2023; mentre la procedura Consip per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, avviata dalla Giunta Orlando nel rispetto della legge che prevede la convenienza del mercato sui servizi offerti ai cittadini, potrebbe essere superata.

E' quanto emerso ieri al termine di un incontro dell'assessore Maurizio Carta, titolare della delega ai rapporti funzionali con Amg, con i segretari di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil. Durante la riunione Carta ha anche ribadito che "è precisa intenzione dell'amministrazione comunale rivedere i criteri che hanno dato vita alla gara Consip". La gara è finita nel mirino dei consiglieri comunali di Forza Italia, che dieci giorni fa hanno presentato una mozione di censura contro gli uffici dell'amministrazione che - durante l'amministrazione Orlando - hanno "interpellato" il mercato.

"In ogni caso - si legge in una nota di Calogero Guzzetta (Filctem Cgil), Andrea Perrone (Femca Cisl) e Maurizio Terrani (Uiltec Uil) - l'assessore Carta, a prescindere dall'esito della vicenda Consip, riportando anche una precisa volontà del sindaco, si è impegnato a tutelare tutti i posti di lavoro del personale in servizio in Amg". I sindacati hanno preso atto degli impegni assunti dall'amministrazione comunale, stigmatizzando però l'assenza dell'azienda al Consiglio comunale.

Ce n'è anche per il Comune. "E' inammissibile che il socio unico oggi non si sia presentato in Amg per l'approvazione del bilancio, peraltro in attivo, e che ancora non sia stata nominata la nuova governance". Così i tre segretari generali, che sollecitano "il sindaco e la giunta e provvedere tempestivamente in tal senso, poiché il personale di Amg sta vivendo momenti di grande tensione emotiva, che non possono essere placati solo con dichiarazioni di intenti ma con atti ufficiali. Siamo pronti a mettere in campo tutte le iniziative necessarie a tutelare i lavoratori e l'azienda".