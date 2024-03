Si sbloccano le nomine in Amg Gas: Pizzuto nuovo presidente, nel Cda anche Randisi

Via libera allo spoil system in Amg Gas, società partecipata all'80% da Edison e al 20% da Amg Energia. Durante l'assemblea per l'approvazione del bilancio, è stato nominato il nuovo Consiglio d'amministrazione. Al posto degli orlandiani Giampaolo Galante e Vincenzo Costantino entrano nella governance dell'azienda Angelo Pizzuto (che assume la carica di presidente) e Giovanni Randisi, designati dal Comune in quota Amg Energia; mentre l'innesto del socio privato Edison risponde al nome di Giuseppe De Pace, nominato amministratore delegato. Confermati, sempre in quota Edison, Roberto Buccelli e Vitale Muia (quest'ultimo amministratore delegato uscente). Il nuovo Cda resterà in carica per tre esercizi, ovvero fino all’assemblea per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2026.

Giuseppe De Pace, barese, è laureato in Scienze economico-bancarie ed è da sempre impegnato nel settore energetico. Dal 2018 è nel gruppo Edison dove ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di alcune società della divisione Gas&Prower. Angelo Pizzuto, ex presidente dell’Automobile Club Palermo, è vicino ad Alessandro Aricò (Fratelli d'Italia), assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti. Pizzuto, tra l'altro, è capo di gabinetto dello stesso assessore. La nomina di Giovanni Randisi, presidente del Centro sportivo universitario (Cus), va inquadrata nella corrente dei renziani presenti in Lavoriamo per Palermo, rappresentata dal capogruppo in Consiglio Dario Chinnici e dal senatore di Italia Viva Davide Faraone.

I soci di Amg hanno nominato anche il collegio sindacale: ne fanno parte Vincenzo D'Aniello (presidente) e Luigi Migliavacca, entrambi in quota Edison, e Giovanni Giammarva per Amg Energia. "Amg Gas - sottolinea il neo presidente Pizzuto - è una società che ha fatto della territorialità, dell'attenzione al cliente e dell’efficienza la sua forza. Continueranno ad essere questi gli elementi che guideranno lo sviluppo commerciale e le attività future in chiave di innovazione e crescita". Per De Pace "anche il 2024 sarà un anno pieno di nuove sfide, in cui il completamento dei processi di liberalizzazione del mercato gas e dell'energia elettrica aprirà alla società nuove opportunità di crescita. Siamo pronti a coglierle restando vicini ai clienti, ampliando la presenza territoriale con l’apertura di nuovi sportelli, migliorando i servizi e le offerte proposte".

Per quanto riguarda il bilancio, Amg Gas ha chiuso il 2023 con ricavi a 65 milioni di euro, Ebitda (margine operativo lordo) a 3,3 milioni di euro e un utile netto pari a 1,5 milioni di euro. Dati che, si legge in una nota, "seppur in riduzione rispetto al 2022, dimostrano la capacità della società di affrontare le sfide del settore, operando sulla base di un modello di presenza e vicinanza territoriale oltre che di collaborazione tra pubblico e privato, in un contesto difficile e ancora fortemente caratterizzato dalla volatilità dei prezzi di gas ed energia elettrica" dopo il conflitto in Ucraina scoppiato nel 2022.

La flessione dell'utile per 0,6 milioni euro "è legata prevalentemente a una riduzione dei margini di vendita del mercato gas, dovuta ad un decremento importante dei volumi venduti (-24% rispetto al 2022) per effetto delle temperature più miti rispetto alla media dei mesi invernali e per una riduzione del numero delle forniture gas".

"Il forte decremento dei ricavi a 65 milioni di euro (-47%, rispetto ai 121 milioni dell’anno precedente) - prosegue la nota - è dovuto sostanzialmente alla significativa riduzione delle tariffe di vendita sia del gas che dell’energia elettrica, dopo i forti aumenti che avevano caratterizzato il 2022 e che hanno finito per rendere anche l’anno appena concluso come dominato dalla variabilità e dalle oscillazioni dei prezzi. L'Ebitda si è attestata a 3,3 milioni di euro (-2,8 milioni di euro rispetto all’anno precedente). Rispetto al 2022, il 2023 è stato caratterizzato da un’importante crescita commerciale delle forniture di energia elettrica, gas e servizi a valore aggiunto".

Nel 2023 Amg Gas ha sottoscritto 4.037 nuovi contratti (+9% rispetto al 2022) nel segmento delle forniture elettriche. Complessivamente l'azienda ha servito 172.838 clienti, di cui 123.630 per il gas e 49.208 per l’energia elettrica. Ulteriore crescita, con 2.500 contratti, è stata segnata dal portafoglio dei contratti di manutenzione delle caldaie.