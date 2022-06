Amg gas, aperto un nuovo sportello clienti in via Catania

Un nuovo punto clienti di Amg Gas in città. La società di vendita di gas e luce di Palermo (azionisti 80% Edison, 20% Amg Energia Spa) rafforza la sua presenza sul territorio con l?apertura di una nuova struttura in via Catania 102-106 che si aggiunge a quelle già attive in città (piazza Tumminello, via Imperatore Federico) e in provincia (Monreale, Montelepre, Partinico).

Lo sportello per i clienti, della società Eureka Evolution, partner di Amg Gas, è in funzione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, ed offre la possibilità di effettuare tutte le operazioni relative alle forniture di gas e luce, dai nuovi contratti alle volture, al pagamento delle fatture. All?inaugurazione del nuovo punto clienti erano presenti il presidente di Amg Gas Vincenzo Costantino, l?amministratore delegato di Amg Gas Vitale Muia, assieme a Francesco Martino, responsabile Marketing, Vendite, Customer Care e Operations della società ed ai responsabili dell?agenzia Eureka Evolution. Ad accogliere a sorpresa i primi clienti è stato Sasà Salvaggio, testimonial di Amg Gas, che ha dato il benvenuto regalando gadget con il marchio della società.

Competenza, professionalità, offerte competitive, cortesia e attenzione, risposte rapide, immediata risoluzione di eventuali problemi sono gli elementi che caratterizzano Amg Gas, che con l?apertura del nuovo punto clienti amplia e rafforza la sua presenza sul territorio. "I punti clienti sono adesso sei - sottolinea l?amministratore delegato, Vitale Muia - Amg Gas è un?azienda in crescita, dalla storia importante ed uno dei suoi elementi distintivi è appunto il legame con il territorio che l?apertura di un nuovo sportello contribuisce a rafforzare e valorizzare. In questo modo confermiamo anche la nostra mission che è quella di essere vicini al cliente, anche fisicamente, per rispondere alle sue richieste ed esigenze".

Anche per il nuovo punto clienti di via Catania è possibile richiedere appuntamento ed effettuare la prenotazione dei servizi attraverso la app ?SolariQ?: mediante telefonino o tablet, è possibile prenotare in modo semplice e comodo, in qualsiasi momento, il servizio allo sportello scegliendo giorno e ora dell?appuntamento.