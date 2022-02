Intesa tra Amg Energia e Rap per interventi di efficientamento nell’edificio di piazzetta Cairoli

Amg Energia e Rap insieme per la realizzazione di un progetto di efficienza energetica nell’edificio di piazzetta Cairoli, sede della società di igiene ambientale. Si avvia una sinergia ed una collaborazione che vedrà le due società partecipate del Comune lavorare insieme per la realizzazione di opere e interventi nella sede Rap che possano centrare gli obiettivi di risparmio energetico, economico e sostenibilità, con Amg Energia che svolgerà il ruolo di Energy Service Company (ESCo).

L’accordo è stato raggiunto tra il vicepresidente di Amg Energia, Domenico Macchiarella e l’Amministratore Unico di Rap, Girolamo Caruso: hanno firmato un’intesa in base alla quale Amg Energia – che ha ottenuto, prima in Sicilia tra le società di servizi di natura interamente pubblica, la certificazione ESCo – eseguirà una diagnosi energetica dell’edificio di piazzetta Cairoli con particolare attenzione agli impianti di climatizzazione e di illuminazione. In base ai risultati del monitoraggio, Amg Energia elaborerà un progetto di interventi realizzabili con formula ESCo, cioè attraverso attività che producono efficienza energetica, con investimenti che vengono remunerati in base al risparmio conseguito e offrendo garanzie di risultato.

“Si avvia una sinergia tra società in-house del Comune – dichiara l’Amministratore Unico di Rap, Girolamo Caruso – Quello della ESCo è un modello virtuoso, al quale guardavo da anni (sin dai primi atti adottati in materia da Arera e dal Gse) e che, per la mia esperienza trentennale nel settore, è un modello da replicare per la galassia delle partecipate, per conseguire risparmi attraverso una maggiore efficienza. Ormai l’energia e la sostenibilità ambientale sono un percorso obbligato e proprio in questa direzione si è mossa la Rap negli ultimi tempi, prevedendo ed elaborando progetti d’ingegneria finanziati con il Pon Metro e con il Pnrr; mi riferisco in particolare ai 280 mezzi a metano in corso di approvvigionamento e al previsto impianto di gestione anaerobica a Bellolampo in grado di erogare non meno di 10 milioni di mc di biometano all’anno da immettere sulla rete cittadina e da cedere all'utenza industriale Rap tramite la rete di distributori a metano. A breve, l’Azienda acquisirà da Amg un impianto realizzato in viale Francia con fondi messi a disposizione dal ministero.”

“Per Amg Energia la strada è ormai tracciata – sottolinea il vicepresidente, Domenico Macchiarella – Il conseguimento della certificazione ESCo rappresenta un punto di svolta e un’occasione di rilancio: siamo una società interamente partecipata dal Comune a cui spetta adesso il compito di valorizzare il nostro ruolo come ESCo. In questo senso, è importante l’avvio della collaborazione con Rap, che permette di mettere assieme competenze e punti di forza”.

Soddisfazione è stata espressa dagli assessori comunali Maria Prestigiacomo e Toni Sala. “La sinergia avviata segna un percorso virtuoso per le due società, che contiamo possa essere proseguito con altre attività”, dichiara l’assessore alla Rigenerazione Prestigiacomo che ha delega funzionale ad Amg. “Gli interventi permetteranno di valorizzare l’immobile di piazzetta Cairoli in un’ottica di grande attenzione alla sostenibilità”, sottolinea l’assessore al Patrimonio, Toni Sala.