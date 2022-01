Amg energia, Loddo (Ugl chimici): "Visti i vuoti di organico, necessarie assunzioni"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Le vicissitudini della società Amg Energia che si occupa della manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione a Palermo preoccupano alquanto il sindacato Ugl Chimici anche alla luce delle inaspettate dimissioni del presidente Mario Butera”. A dichiararlo è il segretario provinciale di Palermo, Raffaele Loddo. “La nostra organizzazione già in data 17 dicembre aveva segnalato al sindaco della Città di Palermo Leoluca Orlando, all'assessore ai Rapporti con Amg Energia, Maria Prestigiacomo, al presidente del Consiglio comunale, Salvatore Orlando, e a tutti i consiglieri comunali le legittime preoccupazioni dei lavoratori dovute a una riorganizzazione degli uffici di Amg Energia con conseguenti avanzamenti, promozioni e nomine dirigenziali, decisamente inopportune in un momento così delicato. Una tale riorganizzazione - continua Loddo - avrebbe dovuto prevedere un atto di approvazione dell’organo di controllo/socio unico per le ricadute economiche che ne deriveranno per il futuro”.

“Abbiamo segnalato nella nostra lettera al sindaco Orlando - aggiunge Loddo - pur avendo chiesto un incontro, secondo quanto previsto dal Ccnl in vigore, ad oggi a noi ancora inspiegabilmente non concesso, l’urgenza di valutare gli impatti sul futuro della società confronto indispensabile a proporre eventuali osservazioni nel merito e nelle aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori in servizio, anche in relazione ai numerosi pensionamenti che depauperano sempre più i servizi che l’azienda è chiamata a rendere ma, visti i vuoti di organico difficilmente riesce a effettuare”. “Riteniamo - conclude il sindacalista - che, le risorse economiche disponibili per effetto dei pensionamenti dovrebbero essere utilizzate in parte anche per nuove e necessarie assunzioni, con la nostra nota abbiamo chiesto al Comune di intervenire per sospendere gli atti che la direzione generale della società ha avviato e che entreranno in vigore a far data dal 01-01-2022 disponibili a un incontro urgente utile a proporre le nostre osservazioni, e adesso giungono le dimissioni per motivi personali, di carattere esclusivamente professionale, purtroppo non più conciliabili con l’impegno a tempo pieno in Amg Energia del presidente di Amg Energia Mario Butera, motivo in più per avviare un reale confronto sulle sorti della società e delle lavoratrici e lavoratori”.