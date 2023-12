Il presidente di Amg Energia contro il Comune: "Inadeguato lo schema del nuovo contratto, mancano 3 milioni"

I vertici di Amg Energia contro il Comune. Francesco Scoma, presidente della società in house che si occupa dell'illuminazione pubblica, non usa mezzi termini: "Lo schema del nuovo contratto di servizio proposto dall'amministrazione comunale non solo risulta del tutto inadeguato ai principi e alle regole che disciplinano le società in house come la nostra, ma è sottodimensionato dal punto di vista economico-finanziario, rispetto all'aumento dei servizi che verrebbero affidati, tanto che si può già prefigurare un risultato in perdita della gestione per circa 3 milioni di euro e un danno erariale. pronti a tutelare Amg Energia in tutte le sedi opportune".

Sale la tensione a due giorni dalla scadenza del contratto di servizio, già prorogato due volte. Per legge la terza non si può fare e l'amministrazione comunale è intenzionata a varare una proroga tecnica di sei mesi del servizio ad Amg in attesa che la bozza di contratto predisposta dall'amministrazione (oggi è all'esame della Giunta) vada in Consiglio, organo che ha la titolarità per approvarla. L'atto però viene apertamente contestato dal Cda. Intanto per la durata del contratto, che passerebbe da 20 a 5 anni, e poi per l'importo. Come già segnalato dai sindacati - che lunedì saranno in sit in sotto Palazzo delle Aquile - gli 8 milioni (cifra confermata) non sono sufficienti perché viene richiesto un incremento dei servizi.

Non solo. "I parametri di Consip, peraltro calcolati al ribasso, sono inapplicabili - afferma Scoma -. Non si può ignorare che gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune non si possono considerare un'infrastruttura standard ma sono obsoleti, addirittura alcuni realizzati 50 anni fa con tecnologie ormai desuete e abbandonate in tutta Italia, con pezzi di ricambio ormai fuori introvabili o lampade, come quelle a vapori di mercurio, messe fuori mercato da anni dall'Unione europea perché inquinanti".

Scoma contesta anche l'equiparazione di Amg Energia, società in house, un'impresa privata libera di muoversi autonomamente sul mercato. "Noi - spiega - abbiamo come unico committente il Comune socio proprietario; cisa diversa è un'impresa ibera di acquisire più di una commessa in modo da non andare in perdita". Perdita già prefigurata in 3 milioni, se venivano confermato lo schema di contratto di servizio, arrivato sul tavolo della società soltanto qualche giorno fa. “Lamentiamo da tempo l'assoluta mancanza di dialogo con il Comune - continua il presidente della partecipata il cui socio unico è l'amministrazione comunale -. Da circa sei mesi cerchiamo di avviare un dialogo attivo e un confronto costruttivo con l'amministrazione cittadina, che, però, non si è mai concretizzato. Le attività per il rinnovo del contratto di servizio, essendo tali e tanti gli aspetti di natura tecnica, economico-finanziaria e normativa da contemperare per una società in house come Amg Energia, dovevano essere avviate già da molto tempo, come fortemente sollecitato da questo Cda con ripetute note, e non si può pensare adesso di chiudere questa vicenda in modo superficiale e sbrigativo, a ridosso della scadenza contrattuale".

C'è anche un tema riguardante il personale: "Amg Energia - sottolinea Scoma - ha ormai un organico sottodimensionato, all'incirca 200 unità, e dall'età media elevata (cinquanta anni), frutto di un turn-over bloccato da tempo a cui la mancanza di una prospettiva di ampio respiro ea lungo termine come solo un contratto di servizio lungimirante e di lunga durata potrebbe dare, impedisce di acquisire nuove forze (il concorso bandito nel 2020 per la selezione di 27 nuove unità è stato bloccato da tempo in assenza di certezze sul futuro)”.

“Una proroga tecnica di sei mesi - conclude il presidente Scoma - è una soluzione del tutto impraticabile perché rende impossibile per l'azienda dare corso ai lavori in urgenza inderogabili che caratterizzano i servizi di pubblica utilità di cui la società di occupa, agli accordi quadro che dovrebbero essere tutti rinegoziati, agli impegni con gli istituti di credito. Riteniamo indispensabile una proroga tecnica di almeno un anno, con l'appostamento di somme adeguato perché la somma proposta, a fronte di un aumento dei servizi affidati, che considera una consistenza degli impianti da gestire (impianti di illuminazione, semafori, interni) ferma ad aprile 2023 e non aggiornato, è insufficiente a garantire la stessa sopravvivenza dell'azienda, non garantendone ma anzi precludendo qualsiasi possibilità di sviluppo. Confidiamo in un confronto più sereno sul contratto di servizio e in una valutazione di più ampio respiro per una corretta individuazione delle somme necessarie".