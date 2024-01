In città ci sono 1.890 punti luce guasti, i sindacati di Amg: "Non tutti sono riparabili, impianti obsoleti"

Amg Energia: dopo le polemiche sulla città al buio, oggi i sindacati Filctem, Femca e Uiltec sono stati ricevuti dalla terza commissione consiliare e hanno messo in evidenza i numeri reali sui guasti ai punti luce in città. "Sono stati diffusi dati non corrispondenti alla realtà. Addirittura qualcuno ha detto che il 70% delle strade è ogni giorno al buio. Il numero dei guasti, che è intorno al 4%, è assolutamente fisiologico, considerato lo stato obsoleto degli impianti", dichiarano, numeri alla mano, i segretari generali di Filctem Cgil Palermo, Femca Cisl Palermo Trapani e Uiltec Uil Sicilia Palermo, Calogero Guzzetta, Andrea Perrone e Maurizio Terrani ei segretari aziendali".

Nel rapporto fornito dai sindacati ai componenti della commissione Società partecipate e servizi a rete, si evince che nell'arco del 2023, su 47mila punti luce in totale, ci sono state 7.668 segnalazioni di guasti, corrispondenti a 20.570 punti luce al buio nelle strade. Di questi punti luce, 16.400 sono stati riparati e attualmente da riparare ne mancano 4.250. Di questi 4.250 punti luce spenti, 2.360 sono guasti dovuti alle interferenze di lavori fatti da aziende esterne che stanno ammodernando la rete elettrica, per cui la responsabilità della riparazione non è di Amg. Restano quindi 1.890 guasti di competenza Amg da riparazione, "purtroppo non tutti riparabili".

"Una quota fisiologica - puntualizzano i sindacati - che denota il virtuosismo dell'azienda, se consideriamo che il personale che deve intervenire è assolutamente sotto organico. Nel ramo della pubblica illuminazione ci sono 59 dipendenti, di cui solo 30 operativi. Che, ovviamente, oltre ai punti luce, si lavorano anche di impianti semaforici e della manutenzione della maggior parte degli edifici comunali. L'altro punto che abbiamo sottolineato è che non tutti i guasti possono essere riparati perché riguardano componenti o lampade non più in produzione”. Femca e Uiltec hanno rilanciato chiedendo un piano straordinario di assunzioni "condizione che riteniamo imprescindibile per un servizio efficiente".

I sindacati sono quindi tornati alla carica sullo schema di contratto di servizio e hanno chiesto di affrontare le critiche al tavolo tecnico. Filctem, Femca e Uiltec hanno inoltre proposto alla terza commissione di stabilire un canale di dialogo continuo con i sindacati "al fine di avere contezza dei risultati che producono il tavolo". E' stato quindi discusso il problema della salvaguardia dell'occupazione. "Se non avremo risposte sui temi posti - dicono Guzzetta, Perrone e Terrani - siamo pronti a riprendere la mobilitazione che è stata interrotta a fine dicembre. Abbiamo chiesto anche alla terza commissione di farsi promotrice presso il Consiglio comunale di evidenziare lo stato di difficoltà della partecipata: nelle condizioni di sottodimensionamento in cui l'azienda è costretta ad operare, se riesce a svolgere un servizio all'altezza lo si deve al sacrificio dei lavoratori”.

A questo punto, i sindacati hanno avanzato una proposta, per allontanare le voci su una possibile privatizzazione o compartecipazione pubblico-privata. “Il Comune, invece di parlare di privatizzazione, perché non pensa di accendere un mutuo per rifare ex novo la rete di illuminazione di Amg? I costi - spiegano Filctem, Femca, Uiltec - sarebbero certamente inferiori rispetto all'intervento dei privati, che investirebbero guardando ai guadagni. E dal risparmio che ne deriverebbe, con il rifacimento di nuovi impianti a Led da parte di Amg, le ricadute positive sarebbero immediate: meno guasti da pagare per il Comune e costi di bolletta inferiori. Un risparmio che da solo consentirebbe di ripagare il mutuo". I sindacati hanno anche sollecitato la nomina di un direttore generale e l'approvazione al più presto di un piano industriale "per dare ad Amg la possibilità di lavorare in prospettiva".

Figuccia e Meli: "Amg non riesce più a far fronte al servizio"

"I sindacati non hanno nascosto il timore dei lavoratori che l'azienda venga letteralmente 'massacrata' in una logica che vada verso la privatizzazione". Lo affermano i consiglieri Sabrina Figuccia (Lega) e Caterina Meli (Forza Italia), componenti della terza commissione, che proseguono: "Fra impianti vetusti e non più riparabili, squadre di operai ridotte all'osso, furti di cavi che rendono non riparabili gli impianti e guasti causati dalla gestione dei sottoservizi, spesso affidate a ditte esterne, i disservizi per i cittadini sono davvero enormi e in un momento storico nel quale la sicurezza pubblica è messa in pericolo a causa di dilagante episodi di violenza, la situazione appare ancora più grave, nonostante l'enorme impegno di tutti i dipendenti, che seppur con scarse risorse cercano in tutti i modi di fornire i giusti servizi ai cittadini".