Amg Energia: a Palermo assemblea dei lavoratori, programmate le azioni di protesta

“Nella giornata di lunedì 20 marzo si è tenuta una assemblea aperta presso la sede del Socio Unico Comune di Palermo. Alla preoccupazione dello stato in cui versa la Società Amg Energia spa da parte delle lavoratrici e dei lavoratori si aggiunge sfiducia nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Palermo visto i continui ritardi nella nomina della Governance aziendale. Venerdì 24 Marzo è stata indetta l’assemblea del personale presso la sede di Piazza Marina a Palermo nelle 2 ultime ore lavorative. La richiesta è quella di fare funzionare la Società e rilanciarla per un futuro migliore e per dare alla Città un servizio all’altezza dei compiti affidati cogliendo le grandi opportunità offerte delle risorse del Pnrr e dalle competenze professionali interne all’Azienda”. A dichiararlo è Raffaele Loddo, Segretario Provinciale Ugl Chimici di Palermo.

A seguito della procedura di conciliazione e raffreddamento avviata dalla Segreterai Provinciale dell’UGL chimici riporta il sindacato in una lettera inviata al Sindaco città di Palermo Roberto Lagalla, all’ Assessore Comunale Carolina Varchi ai Consiglieri Comunali della Città di Palermo, alla Commissione Nazionale di Garanzia, alla Segreteria Nazionale Ugl Chimici e alla Questura di Palermo in merito alla situazione precaria in cui versa la Società Amg Energia spa. L’assemblea del personale svoltasi in data 20 marzo 2023 ha dato mandato alla Ugl Chimici di proclamare lo stato di agitazione e convocare l’assemblea del personale giorno 24 marzo presso la sede del Socio Unico-Comune di Palermo in Piazza Marina, al fine di adottare le opportune azioni a salvaguardia della società e delle lavoratrici e dei lavoratori a partire dalla nomina del cda. Giorno 24 marzo 2023 le ultime 2 ore lavorative si svolgerà l’assemblea del personale con manifestazione da tenersi presso la sede del Comune di Palermo in Piazza Marina.