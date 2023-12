Ambulatorio vaccinale del Policlinico, nuove modalità di prenotazione

A partire dalle 14.30 di oggi è attivo un nuovo numero di telefono per prenotare un appuntamento con l’ambulatorio vaccinale del Policlinico. Il nuovo numero è +393398763093 da chiamare nei seguenti giorni e orari: lunedì dalle 10 alle 12; martedì dalle 14.30 alle 16:30; mercoledì e giovedì dalle 9 alle 11.

Durante le festività natalizie l'ambulatorio, i cui slot sono interamente prenotati, al momento sarà aperto nei giorni: mercoledì 27 dicembre 2023 ore 9-14 (ultima prenotazione 13:45); mercoledì 3 gennaio 2024 ore 9-14 (ultima prenotazione 13:45); giovedì 4 gennaio 2024 ore 13-18 (ultima prenotazione 17:30)

Inoltre, dall'8 gennaio e fino al 29 febbraio 2024 i nuovi giorni ed orari di apertura saranno: Lunedì ore 13-18 (ultima prenotazione 17:30); martedì ore 9-14 (ultima prenotazione 13:45); mercoledì e giovedì ore 11-13:30 e 14:00-16:30 (ultime prenotazione 13:15 e 16:15)

"Il centro vaccinale - si legge in una nota - è aperto, su prenotazione, agli operatori sanitari (inclusi studenti tirocinanti delle professioni sanitarie) operanti all'interno del Policlinico e alla popolazione generale over 18 a rischio per patologia o esposizione professionale per cui la vaccinazione è fortemente raccomandata".