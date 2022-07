Attivato il primo ambulatorio territoriale per il posizionamento di cateteri vascolari

L’Asp di Palermo ha attivato al presidio territoriale di assistenza - il Pta Centro - di via Turrisi Colonna il "primo ambulatorio per posizionare cateteri vascolari ad inserzione periferica". Si tratta di cateteri che vengono sistemati nelle vene del braccio con metodo ecografico, per consentire la somministrazione della terapia endovenosa a pazienti con “scarso” letto venoso che devono proseguire il percorso terapeutico, nutrizionale e chemioterapico.

Tutte le attività vengono assicurate da personale infermieristico opportunamente formato, in possesso di certificazione che, attraverso un training adeguato, attesta l’acquisizione di competenze specifiche nel posizionamento e gestione degli accessi vascolari.

La nuova struttura - attivata questa mattina alla presenza tra gli altri del direttore generale, Daniela Faraoni, del direttore sanitario, Franco Cerrito, del direttore del dipartimento Cure primarie, Salvo Vizzi e del direttore del Pta Centro, Francesco Cascio – si trova all’interno dell’ambulatorio infermieristico dedicato alla cronicità. L’ambulatorio, al quale si accede con ricetta del Medico di Medicina Generale, è aperto il martedì ed il giovedì dalle 9 alle 13. Per la prenotazione si può telefonare al numero 091 7033450.

“Il posizionamento di cateteri vascolari ad inserzione periferica – spiega la dottoressa Laura Calcara, responsabile del PICC Team aziendale – veniva prima fatto esclusivamente in ambito ospedaliero nelle strutture dedicate dell’Ingrassia e di Villa delle Ginestre a Palermo, “Cimino” di Termini Imerese e Madonna dell’Alto di Petralia Sottana. Adesso gli utenti hanno a disposizione un nuovo ambulatorio territoriale che assicura sia i posizionamenti che la gestione degli accessi vascolari”.