VIDEO | L'ambulatorio popolare vicino alle donne: "Visite al seno gratis per sopperire alle carenze per il Covid"

Sotto gli occhi esperti di Maria Gabriella Filippazzo, medico in pensione ma ancora al lavoro per passione, i volontari dei locali di via San Basilio, in raccordo con l'Asp, hanno dato la possibilità alle donne di Capo, Olivella e Vucciria di effettuare visite senologiche e prenotare mammografie gratuite