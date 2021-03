Taglio del nastro per l'ambulatorio popolare centro storico: al via le visite gratuite

Si trova in via San Basilio e nasce dalla collaborazione tra i volontari del Centro sociale ExKarcere e alcuni medici, che hanno dato il loro contributo gratuitamente. Grazie a una raccolta fondi è stato possibile ristrutturare i locali e reperire le attrezzature

Taglio del nastro per l'ambulatorio popolare centro storico, in via San Basilio 17. L'idea dell'ambulatorio è nata dalla collaborazione tra i volontari del Centro sociale ExKarcere e alcuni medici, che hanno dato il loro contributo gratuitamente. Tra loro vi sono specialisti in cardiologia, ginecologia, dermatologia, ortopedia, gastroenterologia, medicina di base, psicoterapia, senologia, ematologia e neurologia.

Presenti all'inaugurazione anche il presidente e alcuni rappresentanti della prima circoscrizione e diversi consiglieri comunali. Durante la cerimonia è stato presentato il calendario delle visite mediche gratuite che saranno destinate a tutti gli abitanti di Olivella, Capo e Vucciria. I locali hanno ricevuto la benedizione da parte del Parroco del quartiere Olivella.

Grazie a una raccolta fondi è stato possibile ristrutturare i locali e reperire le attrezzature mediche necessarie per svolgere le attività ambulatoriali. È ancora in corso una raccolta fondi online per l'acquisto di un ecografo multifunzione che renderà più efficiente il servizio offerto alla comunità.