Tumore alla laringe, al Policlinico diagnosi precoce e chirurgia mininvasiva per preservare l'organo

Al Policlino diagnosi precoci per scovare i tumori e chirurgia mininvasiva, con breve degenza e dimissioni in pochi giorni, per salvaguardare la laringe e le sue funzioni: respirare, parlare, mangiare. Nel reparto di Otorinolaringoiatria, diretto da Salvatore Gallina, c'è un ambulatorio di oncologia all'avanguardia dove è possibile effettuare gli screening necessari per scovare i tumori maligni del distretto testa-collo (cavo orale, rinofaringe) ed evantualmente trattarli. Lo studio è dotato di microtelecamere endoscopiche in grado di individuare con precisione lesioni sospette - anche di pochi millimetri - presenti sulle corde vocali, eseguendo quasi una biopsia visiva senza alcun trauma per il paziente. L'obiettivo finale è poter intervenire tempestivamente con un microscopio operatorio e un laser CO2 di ultima generazione e prevenire la progressione verso forme più gravi e avanzate di tumore laringeo.

“Non dobbiamo pensare più - dichiara Carmelo Saraniti che coordina e diretto l'ambulatorio - che avere un tumore della laringe significhi necessariamente non parlare più e avere un 'buco sul collo' per sempre. Prevenzione significa ridurre drasticamente questa eventualità; chirurgia mininvasiva significa togliere poco (della corda vocale) oggi, per evitare di dover togliere tutto (della laringe) domani”. Nel reparto di Otorinolaringoiatria del Policlinico vengono trattati chirurgicamente anche pazienti con neoplasia laringea in stadio avanzato. "In questo caso, parliamo di interventi chirurgici eseguiti - spiega Saraniti - per via esterna ovvero: laringectomie parziali (sopraglottica, sopracricoidea e sopratracheale) che, quindi, non prevedono un tracheostoma permanente e permettono di mantenere una buona qualità della voce, e laringectomie totali, anche quelle che necessitano di ricostruzioni con lembi microchirurgici. In caso di laringectomia totale, il paziente può riprendere a parlare grazie all’impianto di protesi fonatorie, spesso impiantate in un unico tempo durante l’intervento di laringectomia con rapido recupero della voce”.

Anche in questo tipo di operazioni la possibilità di contare su una équipe multidisciplinare fa la differenza. Ciascun caso - spiega l'azienda - viene studiato e discusso all’interno Gruppo oncologico testa e collo: un team composto da più specialisti (oncologo medico, radiologo, radioterapista, otorinolaringoiatra, odontostomatologo, chirurgo plastico, anatomopatologo) con l’obiettivo di selezionare il trattamento più appropriato per ogni singolo paziente. È possibile prenotare una visita telefonando al numero 3669513070 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 18.