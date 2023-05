Bimbi affetti da diabete, attivato un ambulatorio al Cervello

L'azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello ha attivato un’attività ambulatoriale di diabetologia pediatrica, presso l’Unità operativa semplice dipartimentale "Endocrinologia in età evolutiva", diretta da Graziella Malizia. L'attività ambulatoriale si svolge nelle giornate di martedì e di giovedì pomeriggio dalle ore 14:30. I responsabili del servizio ambulatoriale indicati sono Giuseppina Incandela e Agostino Maria Di Certo.

Come prenotare

La prenotazione, come indicato anche sul sito aziendale, può essere effettuata tramite: sportello fisico, che si trova nel padiglione "G. Abbate" (ex "Troja"), al piano terra, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle 13:30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 14:30 alle 17; su Whatsapp, inviando la ricetta in formato pdf oppure inviando una foto da cellulare (no jpeg) ai numeri 324.0210290 per prestazioni con priorità U (Urgente) o B (Breve); 327.4394405 per prestazioni con priorità D (Differita) o P (Programmata); sul web, registrandosi a questa pagina; tramite app Sovracup (scaricabile da qualsiasi dispositivo mobile); tramite Cup Virtuale, telefonando allo 091.7804191 (un risponditore automatico guiderà l’utente nella prenotazione).