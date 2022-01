VIDEO | Per ore in coda al Cervello, ambulanze a sirene spiegate per protesta: montato un ospedale da campo

Alcune sono rimaste in attesa dalle 14. Dopo quasi dieci ore, i positivi a bordo sono stati fatti scendere dai mezzi. Alle 20.50 al pronto soccorso c'erano 20 persone in attesa con un indice di sovraffollamento del 275%. Insieme al posto medico avanzato, messa in campo anche un'unità mobile