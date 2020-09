VIDEO | Ambulanti e senza tetto ripuliscono l'Albergheria dagli ingombranti: "Così aiutiamo Rap"

Guidati dai consiglieri della Prima circoscrizione si sono dati appuntamento in via Mongitore (dove nascerà un nuovo centro comunale di raccolta di rifiuti), per dare supporto agli operai dell'ex municipalizzata in questo momento di difficoltà dovuto ai casi di Covid