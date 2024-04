Confintesa Sanità Sicilia: "Insediamento tavolo tecnico per discutere delle tariffe orarie di medici rianimatori e infermieri""

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ieri, nell’Assessorato della sanità Regione Sicilia si è insediato il tavolo tecnico così come deliberato nella riunione del 21/03/2024, Un tavolo molto importante data la complessità degli argomenti da trattare. Iniziati i lavori e dopo ampio dibattito, al primo punto si è discusso delle tariffe orarie di medici e infermieri. Il Dott. Iacolino, Dirigente Generale dell’Assessorato alla Sanità, dopo aver spiegato le difficoltà, e aver compreso comunque le richieste fatte dal tavolo, ha proposto un ulteriore aumento delle tariffe del 10 % a far data del 1° ottobre 2024, mostrando così una certa apertura al confronto nel cercare di avvicinarsi sempre di più alla tariffa media nazionali. Apertura molto apprezzata da parte nostra, perchè consone alle nostre richieste, anche se ancora ci sarà molto da lavorare, in modo da ridare consapevolezza e miglioramento anche economico alle tante professioni che afferiscono al servizio 118 che ogni giorno con sacrificio e dedizione si occupano della salute dei cittadini. Premesso che già nel tavolo tenutosi sempre in assessorato il 21/02/2024 si era deliberato l’aumento pari al 20% rispetto alle tariffe percepite a partire dal 01/02/2024. Si è discusso anche di come poter migliorare il servizio 118 nella sua parte esplicativa cercando di migliorare le linee guida già esistenti, ma che, dopo anni di esperienza hanno bisogno di essere riviste.

Confintesa Sanità Sicilia ha proposto, considerando le difficoltà che quasi sempre si ha nell’espletare il servizio nel territorio, e dato la sua complessità, di ripristinare il secondo autista soccorritore sulle ABZ, così come da decreto assessoriale, ripristinando così quell’equilibrio naturale che i vari casi impongono nel rispetto della sicurezza stessa dell’equipaggio e a garanzia dell’utente che ha richiesto l’intervento del 118. “Siamo ampiamenti soddisfatti dell’esito di questo primo incontro, apprezziamo l’apertura alle nostre proposte dal parte del Dr. Iacolino; infatti, il tavolo ha accolto con favore la nostra richiesta, la quale sarà oggetto di discussione nella prossima riunione”, così hanno dichiarato il Dr. Domenico Amato Segretario Regionale Confintesa sanità Sicilia e il Dr. Biagio Sarmentino Coordinatore Nazionale Sanità Privata.