Confintesa sanità Sicilia: un sit in in piazza Ottavio Ziino per rivendicare i diritti del personale della Seus-Scpa

Palermo – 12/06/2023, dopo innumerevoli incontri sindacali con la SEUS-SCpA, numerosi accordi sindacali firmati sempre con l’azienda, dopo numerose richieste di incontro con l’Assessorato della Salute della Regione Sicilia, la Segreteria Regionale di Confintesa Sanità Sicilia, unitamente al Coordinamento Confintesa 118 Sicilia, si è trovata costretta a indire un Sit-In a Piazza Ottavio Ziino nella giornata di martedì 20/06/2023 dalle ore 09:00 in poi. Veniamo al dettaglio delle nostre rivendicazioni. Tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023 la SEUS – SCpA, la società che gestisce i mezzi e parte del personale del 118 siciliano, ha riconosciuto al suo personale il pagamento dei buoni pasto arretrati per l’anno 2022 e per il biennio 2020/2021, oltre al pagamento dei buoni pasto per l’anno corrente il 2023. A questa determinazione si è pervenuti a seguito della modifica della parte normativa del CCNL di riferimento (AIOP) e a numerosi incontri sindacali; ad oggi l’azienda ha corrisposto le sole cifre per l’anno 2022 e dichiarato che a luglio 2023 pagherà il primo semestre 2023; per la restante parte dei buoni arretrati ancora non pagati (2020/2021) vi sono delle somme già accantonate nel bilancio della SEUS ma che ancora devono essere pagate dalla Regione.

L’altro punto rivendicato è la modifica che unilateralmente è stata fatta dalla SEUS dei turni del personale autista/soccorritore operante nelle postazioni del 118 siciliano, tale modifica è stata fatta in risposta ad una apposita Nota assessoriale in cui si chiedeva di unificare la turnazione del personale A/S con quella del personale sanitario (medici ed infermieri) i quali seguono una turnazione 09:00 – 21:00, 21:00/09:00. La stessa SEUS a seguito di numerose nostre note sindacali ha più volte risposto che il ritorno alla vecchia turnazione del personale A/S dipendete dal placet assessoriale. “Avremmo voluto risolvere i problemi dei lavoratori della SEUS in via bonaria, lo dimostrano le numerose richieste di incontro inviate in assessorato e mai esitate, purtroppo non è stato possibile e non per colpa nostra; il nostro compito, in quanto O.S è quello di tutelare gli interessi e i diritti dei lavoratori del 118 ed è quello che faremo giorno 20 giugno scendendo in piazza nella speranza di essere accolti questa volta dall’Assessore della Salute della Regione Sicilia e di risolvere una volte e per tutte i problemi sopra esposti”, cosi dichiarano il Dr. Domenico Amato, Segretario Nazionale Confintesa Sanità, il Sig. Mario Manzo, Coordinatore Regionale Confintesa 118 Sicilia e il Sig. Gianni Ferdico Vice Coordinatore Regionale Confintesa 118 Sicilia. Comunicato Stampa Palermo, 12/06/2023