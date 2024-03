Amato (Confintesa Sanità): "Tariffe orarie infermieri e medici che afferiscono al servizio emergenza urgenza del 118"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Come da comunicato stampa del 22/02/2024, avevamo scritto che le tariffe orarie di infermieri e medici erano state aumentate del 20% dopo, incontro tenutosi in Assessorato della Salute Regione Sicilia. Aumento ratificato tramite Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia. Nello stesso incontro pur apprezzando l’apertura da parte dell’Assessorato, avevamo sottolineato come l’aumento fosse ancora al di sotto della media nazionale, motivo per il quale Confintesa aveva chiesto un ulteriore incontro per cercare di riaprire un tavolo di concertazione in modo da poter verificare l’eventuale possibilità di migliorare l’aumento delle tariffe. Incontro che si e tenuto oggi 21/03/2024 in Assessorato dove, dopo ampia discussione si è deciso di costituire un tavolo tecnico per cercare le soluzioni migliori atte a migliorare il servizio e diminuire il gap con le altre regioni italiane, per Confintesa Sanità Sicilia era presente il Dr. Biagio Sarmentino. Il primo incontro si terrà in assessorato regione Sicilia il 04/04/2024. Per Confintesa Sanità faranno parte del tavolo tecnico il Dott. Domenico Amato (Segretario Regionale Confintesa Sanità Sicilia) e il Dott. Biagio Sarmentino. Per il comparto medici Confintesa, farà parte il Dott. Renato Agugliaro (Segretario Regionale Confintesa Medici Sicilia) e il Dott. Guglielmo Russo.