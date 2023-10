Amato (Confintesa Sanità Sicilia): "Nella riorganizzazione delle aziende ospedaliere siano coinvolte le parti sociali"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In queste ultime ore sarebbe trapelata l’ipotesi di riorganizzazione delle aziende ospedaliere della Regione siciliana; circola già la bozza. A quanto sembra il perno di questa riorganizzazione sarebbe un moltiplicarsi di posti di comando, questa riforma dovrebbe avere invece avere come obiettivo primario la salvaguardia del diritto alla cura dei siciliani e la sopravvivenza e potenziamento dei presidi periferici declassati nel 2005 e che da anni invocano il ritorno allo status di azienda ospedaliera, continuare a subordinare i presidi di periferia a quelli delle città metropolitane finirà con il fare affondare anche questi ultimi.

"Sia chiaro che Confintesa Sanità Sicilia - dichiara Domenico Amato, segretario regionale - non è in disaccordo con l’evidenza della necessità di una riforma del sistema sanitario regionale, ma tale riforma deve necessariamente passare da un serio confronto con le parti sociali. Con l’arrivo delle ulteriori strutture finanziate dal Pnrr, come le Case della Comunità, i Centri operativi territoriali e gli Ospedali di Comunità sarà necessario ridisegnare il sistema sanitario risolvendo anche le criticità del passato".

In questo momento i cittadini siciliani non vedono che la quasi impossibilità di accedere alle cure del sistema sanitario regionale e troppo spesso per un esame diagnostico urgente devono rivolgersi al privato con notevole esborso di denaro o proprio, se la struttura non è in convenzione, o pubblico se lo è.

"L’assessore alla Salute Giovanna Volo deve convocarci il prima possibile, i temi trattati da questa riforma sono troppo delicati e le problematiche presenti nel nostro sistema sanitario sono parecchie e delicate per poter solo pensare di risolvere unilateralmente la situazione, ci deve necessariamente essere un confronto serio e propositivo con i sindacati, noi d’altronde siamo a disposizione per una fattiva e propositiva collaborazione, aspettiamo dunque un incontro con l’assessore per discutere della riforma”, conclude Amato.