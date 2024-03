Amato (Confintesa Sanità Sicilia): "L’ismett e il suo personale vengano rispettati per quello che meritano"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Negli ultimi anni l'ISMETT continua raggiungere traguardi importanti di Eccellenza nel contesto nazionale ed internazionale grazie alla dedizione di tutto il suo personale che permette di raggiungere tale traguardi, quindi anche noi come Confintesa Sanità non possiamo che unirci insieme ai vertici aziendali e politici regionali al giusto tributo che queste occasioni meritano, nella speranza che la politica regionale si ricordi anche di queste eccellenza quando i riflettori non sono accesi, facendo sì che il suo personale venga trattato con gli stessi diritti del personale a capo del SSR a partire dall' adeguamento degli oneri contrattuali a cui mancano ben due rinnovi CCNL anche rispetto ai rinnovi contrattuali della sanità pubblica, e soprattutto nella vigilanza delle corretta applicazione di quanto stabilito con la legge 172 del 4 dicembre 2017, fornendo l'interpretazione autentica dell'art. 15 undecies del dls 502/92 in materia di gestione del personale. Ricordiamo che Confintesa Sanità Sicilia ha più volte chiesto alla Regione Sicilia di adeguare il tabellare economico dei dipendenti ISMETT (e delle altre strutture sanitarie a totale partecipazione pubblica: Ospedale Giglio di Cefalù, Ospedale Buccheri la Ferla di Palermo e SEUS – SCpA) al tabellare dell’ultimo CCNL Sanità pubblico approvato, senza però aver mai ricevuto una ben che minima risposta. “chiediamo al governo del Presidente On. Schifani di avere rispettato di questo personale a differenza dei precedenti governi regionali”, così dichiara il Segretario Regionale Confintesa Sanità, Dr. Domenico Amato.