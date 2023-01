Confintesa sanità: "Ismett, Seus-Scpa, Giglio e Buccheri La Ferla e i loro budget..."

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E' di questo pomeriggio una nota in cui il Segretario Regionale Confintesa Sanità Sicilia, chiede all’Assessore alla Salute Dr.ssa Giovanna Volo e all’Assessore all’Economia On. Marco Falcone, di adeguare i budget dell’ISMETT, della SEUS – SCpA (118 Sicilia), dell’Ospedale San Raffele Giglio di Cefalù e dell’Ospedale Buccheri la Ferla di Palermo, con gli oneri contrattuali inerente all’ultimo CCNL di Sanità pubblica firmato. Queste strutture, infatti, hanno un budget a totale carico regionale e sono tutte eccellenze nei loro rispettivi ambiti.

Così dichiara Domenico Amato, Segretario Regionale Confintesa Sanità Sicilia: “Il personale di queste strutture d’eccellenza italiana non può attendere il prossimo rinnovo del CCNL AIOP/ARIS, peraltro non aderiscono ad AIOP/ARIS, ne utilizzano soltanto il CCNL; non si può avere una sanità di serie A e una di serie B dal punto di vista remunerativo, tutte le strutture elencate non hanno nulla da invidiare alla Sanità Pubblica; mi auguro che gli organi competenti ci convochino al più presto per poter finalmente discutere della iniziativa posta in essere da Confintesa al fine di parificare le retribuzioni di queste strutture a quelle della sanità pubblica”.