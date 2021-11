Amato (Confintesa sanità Sicilia): "Giglio di Cefalù, congratulazioni a Giovanni Albano per la sua conferma a presidente"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Di questi giorni la notizia della conferma, per ulteriori tre anni, del Dott. Giovanni Albano a Presidente della Fondazione Giglio di Cefalù. Tutta la dirigenza sindacale confintesa sanità del Giglio, unitamente alla Segreteria Regionale Confintesa Sanità Sicilia, esprime le più sincere congratulazioni per la rinnovata fiducia al Dott. Albano. “Non posso che congratularmi col Dott. Albano per questa lieta notizia, certo che la nostra fattiva collaborazione per un corretto e proficuo rapporto sindacale possa continuare così come avvenuto sino ad oggi, portando benefici non soltanto a tutti i lavoratori del Giglio, ma anche all’utenza servita da questa eccellenza siciliana”, così dichiara Domenico Amato, Segretario Regionale Confintesa Sanità Sicilia.