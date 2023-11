Palazzo Comitini, Confintesa presente al convegno organizzato da Sos Sanità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi a Palazzo Comitini, sede della Città Metropolitana, si è svolto il convegno organizzato da Sos Sanità in merito al depotenziamento degli ospedali periferici della provincia palermitana. Per Confintesa Sanità erano presenti: Luigi Modesto, responsabile Confintesa Corleone, Maurizio Bellomo, segretario aziendale Confintesa Ismett, Mario Manzo, coordinatore regionale Confintesa 118 Sicilia, Gianni Ferdico, vicecoordinatore regionale Confintesa 118 Sicilia e Biagio Giacopello.

"Vigileremo affinché gli ospedali periferici, vedi Petralia Soprana o Corleone, non perdano servizi essenziali al loro interno, la sanità ed i servizi ad essi associati non possono e non devono sottostare a mere logiche di pareggio di bilancio ma devono puntare a garantire la migliore assistenza sanitaria possibile per i cittadini”, così dichiarano Domenico Amato, segretario regionale Confintesa Sanità Sicilia e Luigi Modesto, responsabile Confintesa Corleone.