Amato (Confintesa Sanità Sicilia): "Bonus Covid-19 e Ismett, ancora nulla all’orizzonte"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A fine gennaio del 2022, avevamo già scritto una nota all’Assessorato della Salute della Regione Sicilia, alla attenzione dell’Assessore della Salute Ruggero Razza, nella nota il Segretario Regionale Confintesa Sanità Domenico Amato, aveva sollecitato il pagamento del promesso bonus Covid al personale dell’Ismett, siamo ai primi di febbraio 2022 e ancora nulla di concreto è stato fatto dagli organi competenti.

“Ora siamo veramente stanchi, vedo personalmente ogni giorno colleghi del personale sanitario nei corridoi dei reparti Covid dell’Ismett stremati, ed oltre alla stanchezza nei loro occhi colgo una domanda… Perché solo a noi la Regione ha tolto il diritto al tanto promesso ristori economico? Ed onestamente non so cosa rispondere, perché a questa domanda non possono esserci riposte logiche…ma di sicuro so che Confintesa Sanità non si arrenderà facilmente sino a quando tutti i dipendenti ISMETT non riceveranno i giusti riconoscimenti economici”, così dichiara Domenico Amato, Segretario Regionale Confintesa Sanità Sicilia.