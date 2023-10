Amato (Confintesa Sanità Sicilia): "Auguri ai nuovi rsa nominati agli ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Di questi giorni la nomina di Miri nuovo segretario aziendale Confintesa Sanità presso gli ospedali riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo, è stata nominata Miriam Calamia, come vicesegretario aziendale invece è stato nominato il Sig. Giuseppe Fava. “Sono particolarmente soddisfatto della nomina di Calamia e Fava, sono sicuro che Confintesa Sanità in sinergia con loro, riuscirà a crescere anche in questa azienda ospedaliera, tanti saranno i problemi da affrontare e risolvere ma sono certo che insieme, come al solito, ne usciremo vincitori, faccio quindi i miei migliori auguri ai neo dirigenti sindacali di Confintesa Sanità, sappiano che la nostra segreteria sarà sempre al loro fianco per qualsiasi esigenza”, così dichiara il Dr. Domenico Amato, Segretario Regionale Confintesa Sanità Sicilia. Comunicato Stampa Palermo, 20/10/2023