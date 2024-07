Amato (Confintesa Sanità): "Personale Ismett, troppi oneri e pochi onori…"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una nota della Segreteria Aziendale Confintesa dell’Ismett che mette in luce tutta una serie di problematiche del personale da tempo denunciate, quali il rapporto responsabilità professionale da alta specializzazione dei dipendenti rispetto alla cristallizzazione delle retribuzioni ferme oramai da troppo tempo. Questa situazione è resa ancora più incresciosa se paragonata alla situazione contrattuale e retributiva dei colleghi del pubblico impiego, che seppur svolgendo lo stesso lavoro, hanno una retribuzione differente.

Confintesa Sanità ha da tempo proposto all’azienda innumerevoli soluzioni volte alla risoluzione delle problematiche sopradescritte, proprio per il modo di pensare e agire della nostra sigla sindacale, sempre pronta a criticare dove è necessario ma sempre con la proposta di soluzioni fattibili e fattive per la risoluzione del problema individuato. “Ci dispiace constare che le nostre proposte e richieste sono sinora rimaste inevase, il torto di certo non viene fatto solo a noi, ma sicuramente alla dignità lavorativa di tutti i lavoratori dell’azienda” così dichiarano Domenico Amato, segretario regionale Confintesa Sanità e Maurizio Bellomo, segretario Aziendale Confintesa Sanità Ismett.