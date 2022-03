Amato (Confintesa Sanità): "A Roma dibattito in Senato sulla figura dell'autista-soccorritore"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Mercoledì 30 marzo 2022, alle ore 15 a Roma nella prestigiosa Sala Zuccari a Palazzo Giustiniani, si terrà un convegno voluto dal senatore Cinque Stelle Gaspare Marinello, il tema del convegno sarà incentrato sul “riconoscimento giuridico, più tutele, più formazione e un salario adeguato per l’autista soccorritore”. Interverranno diversi senatori in rappresentanza delle commissioni Igiene e sanità, Lavoro e previdenza sociale, varie organizzazioni di categoria, tra cui Confintesa, Cisl, Cgil, e Uil.

"Da diverso tempo Confintesa Sanità era già in contatto col sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, dal 30 novembre 2021 e con il senatore Marinello per un sinergico lavoro volto all’instaurazione di un serio e concreto percorso legislativo volto ad un riconoscimento della figura professionale dell’autista soccorritore all’interno del sistema di emergenza urgenza della sanità italiana; già il 4 febbraio 2022 a Roma con una delegazione Confintesa incontrammo il senatore Marinello a tale scopo, da cui scaturì poi il convegno a Palermo del 25 febbraio 2022 con relativa diretta sui nostri canali social; non posso quindi che essere soddisfatto per il proseguo di questa fruttuosa unione di intenti. Giorno 30 sarò a Roma al convegno insieme al coordinatore nazionale Autisti-Soccorritori Mimmo Bruno ed al coordinatore eegionale Confintesa 118 Sicilia per continuare a dare anche in questa occasione il nostro contributo alla piena riuscita dell’evento”, dichiara Domenico Amato, segretario nazionale Confintesa Sanità.