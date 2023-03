Amato (Confintesa sanità): "Giornata nazionale contro la violenza su operatori sanitari e socio-sanitari"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Più volte Confintesa Sanità si è occupata degli episodi di violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio sanitari, prestanti servizio a vario titolo nelle strutture pubbliche e private italiane. Tanti sono stati i comunicati stampa volti a sensibilizzare l’opinione pubblica e gli organi competenti in merito alla sicurezza di tali categorie di lavoratori troppo spesso vittime di ignobili aggressioni. “Con piacere accolgo la notizia per sensibilizzare la popolazione al problema è stata indetta oggi 12/03/2023 (decreto del Ministero della Salute del 27/01/2022), la Giornata Nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari, un primo passo è stato finalmente fatto, qualcosa si è finalmente smosso a livello istituzionale, il compito delle istituzioni nazionali adesso è quello di non fermarsi qui ma di portare avanti tutte quelle altre iniziative volte a poter garantire la salvaguardia della sicurezza di tali categorie di lavoratori”, così dichiara il Dr. Domenico Amato, Segretario Nazionale Confintesa Sanità.