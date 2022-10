Pullmino rubato all'associazione disabili, la solidarietà di Amato (Confintesa Palermo)

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Apprendiamo a mezzo stampa e grazie al comunicato dell’amico On. Edy Tamajo, dell’increscioso furto subito dalla “Associazione siciliana Medullolesi Spinali” nella notte tra il 6 e 7 ottobre 2022. Sono eventi che fanno male non soltanto per furto in sé e per sé deplorevole ma ancor di più per il soggetto che l’ha subito una associazione che si occupa di aiutare dei ragazzi disabili con servizi scuola, riabilitazione e sport", , così dichiara Domenico Amato Segretario Territoriale Confintesa Palermo. "Questi ragazzi e le loro famiglie - continua - già provate dalla vita si vedranno privare di uno strumento che consentiva loro di usufruire di servizi essenziali per la loro situazione. “Non posso che appoggiare le dichiarazioni fatte a mezzo stampa in data odierna dall’amico On. Edy Tamajo, almeno sappiamo che non appena insediato il nuovo parlamento siciliano l’On. Tamajo, come dichiarato, provvederà all’acquisto di un nuovo mezzo per l’associazione nelle more che non venga ritrovato prima dalle forze dell’ordine”.