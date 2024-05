Amato (Confintesa Palermo e Sicilia): solidarietà alle famiglie dei cinque operai morti ieri a Casteldaccia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Abbiamo appreso a mezzo stampa, che ieri sei operai, dipendenti della ditta Quadrifoglio group S.r.l. di Partinico (PA), sono rimasti coinvolti in un incidente sul lavoro, mentre stavano svolgendo, per conto dell’AMAT, dei lavori di manutenzione dell’impianto fognario in una via di Casteldaccia in provincia di Palermo; purtroppo, cinque dei sei operai sono morti e uno è in rianimazione al Policlinico di Palermo. “Mi corre l’obbligo innanzitutto di fare le più sentite condoglianze alle famiglie dei cinque operai morti ieri a Casteldaccia, nella speranza che le condizioni del sesto operaio coinvolto possano migliorare. La sicurezza nel mondo del lavoro è da sempre un tema a cuore a tutta Confintesa, naturalmente attendiamo che si faccia piena chiarezza sulla vicenda, ma se vi sono state delle irregolarità sulla sicurezza del lavoro di questi operai è giusto che chi ha sbagliato paghi. Non è possibile nel 2024 piangere ancora per delle morti bianche, oggi vi sono le leggi e gli strumenti per prevenirle efficacemente e tutti gli attori coinvolti nel mondo del lavoro devono fare costantemente tutto ciò che è in loro potere per far si che episodi del genere non capitino mai più”, così dichiara il Dr. Domenico Amato, Segretario Territoriale Confintesa Palermo.