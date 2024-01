Amato (Confintesa): "Donati nuovi giocattoli ai pazienti di Oncoematologia pediatrica del Civico"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo il furto dei giocattoli destinati ai bambini del reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo avvenuto in questi giorni, si è messa in moto la macchina della solidarietà, sono stati donati infatti nuovi giocattoli al reparto, in modo da poter far fronte al gesto inqualificabile dei soliti incivili. “Non posso che esprime soddisfazione per il gesto che ha permesso a dei bambini già seganti da gravi malattie di poter sorridere almeno in occasione della festività della befana, per la gioia di ricevere un dono, un giocattolo; condanno altresì ‘l’ignobile gesto del furto all’Ospedale Civico di Palermo; sollecito però le autorità competenti affinché indaghino e consegnino alla giustizia coloro i quali hanno commesso un simile gesto, ma un problema rimane, ed molto serio, la sicurezza negli ospedali palermitani, troppo spesso infatti si sente parlare di furti e aggressioni al loro interno ma ricordiamoci che al loro interno lavorano pubblici ufficiali (medici, infermieri etc.) oltre alla presenza dell’utenza e non è ammissibile che siano terra di nessuno”, così dichiara il Dr. Domenico Amato, Segretario Generale Territoriale Confintesa Palermo.