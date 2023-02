Amato (Confintesa sanità Sicilia): "Nuovo buco nei conti della sanità pubblica siciliana"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Confintesa Sanità Sicilia, con innumerevoli note sindacali e comunicati stampa, in tempi non sospetti aveva denunciato le svariate carenze della sanità siciliana e della sua gestione da parte del Governo Musumeci e in particolar modo del suo Assessore Avv. Ruggero Razza. L’Ex Direttore Generale della Pianificazione strategica dell’Assessorato alla Sanità, Dr. Mario La Rocca, braccio destro proprio dell’ex Assessore Ruggero Razza, ha lasciato agli atti un memorandum per fare il punto sulla situazione economica del settore, ebbene ci sarebbe un buco nei conti della sanità siciliana che oscillerebbe dai 200 ai 400 milioni di euro, da recuperare entro fine anno senza se e senza ma, certo ci fa specie sapere che il dottor La Rocca si accorga solo adesso del grave dissesto del suo assessorato o che quanto meno lo comunichi solo adesso (questo è quello che abbiamo appreso a mezzo stampa), ma come si suole dire, meglio tardi che mai.

Uno dei motivi di questo buco nei conti della sanità sarebbero stati gli extra profitti per la gestione straordinaria della emergenza Covid che da quest’anno verranno a mancare nel bilancio regionale, naturalmente questa non è e non può essere una giustificazione, visto che gli addetti al settore non potevano non immaginare e prevedere un simile scenario. “Se prima lo status quo della sanità siciliana non era certamente uno dei migliori, certamente adesso la situazione non potrà che peggiorare vista la necessità di rientrare dal buco milionario che la precedente gestione del governo ci ha lasciato; sono atti gravissimi quelli che abbiamo recentemente appreso a mezzo stampa, se vi sono state delle responsabilità oggettive personali che hanno portato a questa gravissima situazione finanziaria è giusto e doveroso che chi debba pagare paghi ed a caro prezzo, i cittadini siciliani si ritroveranno una sanità ancor meno efficiente di prima seppur le tasse le paghino come il resto dei cittadini italiani non avendo però un altrettanto efficiente sistema di tutela sanitaria”, così dichiara Domenico Amato, segretario regionale Confintesa Sanità Sicilia.