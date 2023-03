Confintesa Palermo: "Bene incontro con l'Amministrazione sui parcheggi nella cittadella giudiziaria"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Grazie all'intervento del Consigliere Comunale Leopoldo Piampiano, il Sindacato Confintesa Funzione Pubblica di Palermo è stato ascoltato dalla Seconda Commissione Consiliare del Comune di Palermo, sulla problematica dei parcheggi che affligge il bacino di utenza della cittadella giudiziaria. Presenti all'incontro per l'amministrazione comunale il Vicepresidente della commissione Architetto Franco Miceli, i consiglieri Leopoldo Piampiano, Rosario Arcoleo e Giulia Argiroffi. Per Confintesa il Segretario Provinciale Confintesa FP Palermo Cristoforo Alvich e il Dirigente Sindacale Annamaria Giunta. Confintesa FP, sindacato maggiormente rappresentativo del personale giudiziario, ha chiesto l'intervento del Comune di Palermo al fine - di ottenere dall' Apcoa, ente che gestisce il parcheggio multipiano attiguo alla Cittadella giudiziaria e le zone blu limitrofe una convenzione per il personale giudiziario; - la creazione di un'area protetta, in via Pagano, dove allocare biciclette, biciclette elettriche e monopattini, in un'ottica di ecosostenibilità. La Commissione si è impegnata a dare seguito alle nostre richieste. “Non possiamo che essere soddisfatti dall’incontro odierno con i rappresentanti dell’amministrazione comunale, abbiamo delineato un piano d’azione per la risoluzione delle problematiche poste in essere da Confintesa”, così dichiarano il Dr. Domenico Amato Segretario Territoriale Confintesa Palermo e il Dr. Cristoforo Alvich Segretario Provinciale Confintesa FP Palermo.