Fondo Pensioni condannato per ritardi nei pagamenti delle buonuscite, Confintesa: "Impiegati regionali danneggiati"

Il Tribunale del Lavoro ha emesso una nuova condanna nei confronti del Fondo Pensioni Sicilia a causa dei ritardi con cui eroga la buonuscita ai lavoratori regionali. "Questo ritardo danneggia indubbiamente i dipendenti e ha ripercussioni negative sulla pubblica amministrazione, costretta a pagare interessi e spese legali. Il giudice ha confermato che la buonuscita deve essere pagata entro uno o due anni a seconda dell’età del dipendente, e non come affermato dal Fondo Pensioni, a 67 anni di età, il che ha causato un danno erariale", dichiarano Domenico Amato, segretario territoriale Confintesa Palermo e Franco Allegra, responsabile Confintesa Pensionati Palermo.

Confintesa Pensionati Palermo continuerà a supportare i lavoratori e i pensionati della Regione siciliana affinché la buonuscita sia erogata nei tempi previsti e gli interessi sui pagamenti ritardati o il rimborso delle somme pagate alle banche per fruire dell’anticipo del proprio Tfr/Tfs siano riconosciuti. “Se non bastasse il buon senso e la logica, adesso vi è anche una sentenza a sancire ciò che è già regolamentato dal CCNL di riferimento e dalla normativa vigente in materia, speriamo che fatti del genere non debbano più sussistere e che la Regione siciliana ed i suoi dipendenti si trovino sotto i riflettori solo per eventi positivi e non più per disdicevoli disservizi”, concludono Amato e Allegra.