Amat e Zonta in campo per contrastare la violenza sulle donne: bus e tram tappezzati col numero 1522

Locandine, adesivi e addirittura interi autobus tappezzati con un numero che salva la vita e può essere un appiglio prezioso per le donne vittime di violenza, prima che sia troppo tardi, il 1522. L'iniziativa prenderà il via domani mattina (mercoledì 22) alle 10 da piazza Croci ed è il frutto di una collaborazione tra i club cittadini di Zonta International e Amat.

Un segnale concreto contro la violenza che dal 25 novembre al 10 dicembre, proprio grazie ai mezzi di trasporto pubblico che raggiungono quasi ogni angolo della città, arriverà davvero a migliaia di persone, dentro e fuori da bus e tram.

"E' un'iniziativa in cui credo molto - afferma il presidente dell'Amat, Giuseppe Mistretta - e, anche alla luce della terribile uccisione di Giulia Cecchettin, credo davvero che debba esserci un cambio di passo da parte di tutti. I nostri mezzi attraversano tutta la città e speriamo di poter così dare un segnale a tantissime donne".

Per l'Ong, impegnata da più di un secolo nelle battaglie per l'emancipazione delle donne e che siede all'Onu con funzioni consultive, parlano Daniela Ferrara e Caterina Di Chiara: "Il nostro impegno per le donne dura 365 giorni all'anno e durante questa campagna, intitolata 'Zonta says no', partiremo simbolicamente dagli autobus, dove sarà stampato il numero 1522. Ringraziamo l'Amat e il suo presidente che hanno voluto essere nostri partner sposando con entusiasmo la causa".

Al lancio della campagna domani mattina parteciperà anche il vicesindaco Caterina Varchi.