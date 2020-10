C'è il coprifuoco e l'Amat sospende i bus notturni: potenziato il servizio dalle 7 alle 15

L'Amat sospende tutti i bus notturni. La decisione è stata presa dal presidente Michele Cimino, alla luce dell'ordinanza regionale che ha introdotto il coprifuoco dalle 23 alle 5.

"Il personale recuperato - scrive Cimino - verrà impiegato per incrementare l'offerta di servizio nella fascia oraria dalle 7 alle 15, in cui si attendono flussi di utenza più intensi". Un modo per garantire la mobilità dei cittadini visto il dimezzamento della capacità di trasporto dei bus.

Da più parti, sindaco in testa, è stato chiesto all'Amat di procedere all'assunzione di nuovi autisti. La sospensione dei bus notturni in considerazione dell'emergenza Coronavirus, a detta di Cimino, è una prima risposta "in attesa del completamento dell'assunzione degli operatori d'esercizio".