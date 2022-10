Amat, incontro sindacati-Comune: "Bene l’assunzione di 100 autisti e la nomina del nuovo direttore generale"

Lo scorrimento della graduatoria del concorso per autisti, altre 100 unità che entreranno a far parte dell’organico Amat, e la nomina del nuovo direttore generale dell’azienda, Domenico Caminiti. Ad apprenderlo questo pomeriggio durante la riunione fra Azienda, parti sociali e Comune di Palermo con sindaco, vice sindaco e assessore alla Mobilità, sono stati i sindacati di categoria, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl, Cobas e Orsa Trasporti. Un incontro chiesto più volte dalle organizzazioni sindacali che avevano espresso preoccupazioni sul futuro dell’azienda di trasporti di Palermo.

“Il sindaco Lagalla – spiegano Gaetano Bonavia (Filt Cgil), Salvatore Girgenti (Fit Cisl), Franco Trupia (Uil Trasporti), Fabio Danesvalle (Faisa Cisal), Corrado Di Maria (Ugl) Carlo Cataldi (Cobas Trasporti) e Giuseppe Taormina (Orsa Trasporti) – ha riferito dello scorrimento della graduatoria, con l’approvazione della delibera in Giunta e della nomina del nuovo direttore generale. L’obiettivo è quello di potenziare il servizio ai cittadini, adesso l’azienda, cosi ha riferito il primo cittadino non ha più alibi: deve essere incrementato il numero di vetture in strada per eliminare i disservizi. Noi seguiremo passo passo ogni azione futura dellì’azienda e dell’amministrazione comunale affinché le nostre richieste sul rilancio aziendale vengano accolte tutte. Ci auguriamo che già – concludono i sindacati - a partire dalla riunione del Cda di lunedì prossimo si possa procedure con l’assunzione degli autisti e con la nomina del direttore generale. Bisogna fermare questa lenta e inesorabile agonia di Amat, finora ricaduta sulle spalle dei lavoratori e degli utenti”.