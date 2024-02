Amat, sciopero dei lavoratori della Cub Trasporti: possibili disagi per chi si sposta in bus e tram

Domani, sabato 10 febbraio, i lavoratori dell'Amat iscritti al sindacato Cub Trasporti incroceranno le braccia dalle 8,31 alle 17,29 e dalle 20,30 sino a fine servizio. Possibili disagi per chi si sposta in autobus o tram.

Lo sciopero è stato proclamato dopo due procedure di raffreddamento che hanno avuto esito negativo "per mancata convocazione o soluzione dei punti della vertenza". E' quanto si legge in una nota del segretario Antonio Vitale, che riassume le rivendicazioni della protesta: "Concessione dei buoni pasto a tutti i dipendenti; nuovo vestiario per il personale; turn over per gli autisti sopra i 55 anni, tutela legale per i dipendenti". Oltre agli autisti, a scioperare saranno i lavoratori degli impianti fissi (anche turnisti), impiegati, operai, ausiliari della sosta, addetti ai parcheggi. Per loro l'astensione dal lavoro riguarderà l'intero turno.

"Da un confronto avuto con le lavoratrici ed i lavoratori - aggiunge Vitale - si chiede anche il rinnovo del contratto integrativo, l’annullamento del limite di tre cambi turno consensuali al mese, pena la perdita del premio incentivante. Un fatto grave, nonostante la garanzia del turno di servizio coperto, che pesa sull’economia familiare di ogni dipendente. Durante lo sciopero - conclude il segretario della Cub Trasporti all'Amat - saranno garantiti i servizi minimi essenziali".