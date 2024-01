Amat, i sindacati alzano la posta: a febbraio proclamate due giornate di sciopero di 8 ore

A febbraio prossimo i lavoratori dell'Amat incroceranno le braccia due volte. Il primo sciopero è stato proclamato sabato 10 febbraio dalla Cub Trasporti, sindacato che all'Amat conta un trentina di tesserati; il secondo mercoledì 21 febbraio da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, Cobas Trasporti, Faisa Cisal e Orsa Trasporti, le stesse che lunedì hanno scioperato per 4 ore, riuscendo a raccogliere un'adesione di quasi il 100% dei lavoratori e bloccando il trasporto pubblico urbano (bus e tram).

Dopo la fumata nera con l'azienda per il rinnovo del contratto integrativo, i sindacati alzano la posta: 8 ore di sciopero. Dalle 9 alle 17 Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, Cobas Trasporti, Faisa Cisal e Orsa Trasporti, che chiedono il passaggio a full time di tutti i dipendenti Amat, l'istituzione dei buoni pasto a 7 euro, la revisione delle indennità e dei super bonus.

A queste rivendicazioni se ne aggiungono altre della Cub: tutela legale, turn over per gli autisti sopra i 55 anni, nuovo vestiario per il personale. Quest'ultimo sindacato, non ancora riconosciuto dall'Amat, manifesterà dalle 8,31 alle 17,29 e dalle 20,30 a fine servizio. Entrambi gli scioperi sono già stati autorizzati dalla commissione di Garanzia Sciopero.