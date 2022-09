Bus in ritardo e proteste, l'assessore Carta: "Stiamo lavorando per assumere nuovi autisti"

"Stiamo lavorando con l'assessore al Bilancio, Carolina Varchi, per sbloccare le assunzioni. La settimana prossima dovrebbe essere qualle giusta. Stiamo studiando come procedere allo scorrimento della graduatoria senza attendere il piano di rilancio dell'Amat e il nuovo contratto di servizio. I mezzi a disposizione ci sono, contiamo di assumere un centinaio di nuovi autisti per poter migliorare l'efficienza del servizio". Lo annuncia a PalermoToday, l'assessore alla Mobilità e ai rapporti funzionali con l'Amat, Maurizio Carta.

E' questa la risposta del Comune alle tante proteste per l'inefficienza e i costanti ritardi dei mezzi pubblici lamentati dai cittadini. Ed è la risposta che volevano anche i sindacati, che proprio oggi hanno chiesto un incontro urgente al sindaco Roberto Lagalla, al vicesindaco Carolina Varchi, allo stesso Carta e al presidente Amat, Michele Cimino.

"A distanza di un mese dall'incontro con il Comune sui nodi dai quali dipende il futuro di Amat e dei servizi ai cittadini, quali il contenzioso fiscale, l'adeguamento del contratto aziendale nonché la mancanza di personale, ma non abbiamo ricevuto alcun riscontro e risposte in termini concreti. Intanto l'azienda si troverà costretta a sopprimere ancora il 50% del servizio per mancanza di autisti e per giunta in prossimità dell'apertura dell'anno scolastico e la ripresa dell'esercizio invernale che prevederebbe circa 180 vetture in linea". Così i sindacati dell'azienda, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl, Cobas Trasporti, Orsa Trasporti.

I segretari Gaetano Bonavia (Filt Cgil), Salvatore Girgenti (Fit Cisl), Franco Trupia (Uil Trasporti), Fabio Danesvalle (Faisa Cisal), Corrado Di Maria (Ugl) Carlo Cataldi (Cobas Trasporti) e Giuseppe Taormina (Orsa Trasporti) aggiungono: "Nonostante le continue aggressioni subite dal personale da parte di un'utenza delusa ed esasperata dalla mancanza del servizio o dalle concause che ne derivano, autisti e controllori, con abnegazione e diligenza svolgono il loro lavoro. Chiediamo che si sblocchi sin da subito ogni atto propedeutico e utile all'immediata assunzione degli autisti mancanti in organico, anche perché non ci sono più margini di mediazione nel momento in cui viene meno la sicurezza del personale e del futuro aziendale, fortemente messo a rischio dalle tante 'scelte' del passato".

I sindacati concludono: "I lavoratori sono pronti a ogni forma di mobilitazione consentita, per protestare e informare i cittadini delle oggettive responsabilità legate alla scarsa qualità del servizio e al futuro sempre più precario dell'azienda, che rischia una pericolosa deriva senza un intervento immediato della proprietà o di chiunque abbia titolo ad intervenire".