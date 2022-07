Stipendi dei dipendenti Amat, la Fit Cisl: "La tesoreria del Comune ha firmato il mandato per il pagamento"

A darne notizia è il segretario aziendale Salvatore Girgenti, che spinge per un nuovo contratto di servizio: "Non è più tollerabile che circa 60 mezzi ogni giorno restino fermi in rimessa per carenza di autisti, serve lo scorrimento della graduatoria del concorso"